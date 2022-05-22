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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sınava giren adaylar dönem sonu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve puan hesaplama ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar..

22.05.2022 - 08:00 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sınav heyecanı devam ederken, bir yandan AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda pandemi etkisiyle online olarak düzenlenen AÖF sınavları için 2021-2022 Akademik yılında yüz yüze yapılma kararı alınmıştı. AÖF hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte, merak edilen soruların yanıtı...

  • AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvim ile duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta gerçekleşecek.

  • 2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı. AÖF sınav sonuçlarının sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Sınav sonuçları açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

  • AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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