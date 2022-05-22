Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sınav heyecanı devam ederken, bir yandan AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda pandemi etkisiyle online olarak düzenlenen AÖF sınavları için 2021-2022 Akademik yılında yüz yüze yapılma kararı alınmıştı. AÖF hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte, merak edilen soruların yanıtı...