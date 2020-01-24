AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen vize sınavlarının sonuçlarını resmi internet sayfasında bulunan öğrenci otomosyonunda açıkladı. İşte, 2020 AÖF sınav sonuçlarını HEMEN sorgula...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2020

AÖF sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor.

Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A),iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKOR KIRDI

Açık ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2019-2020 öğretim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı. Gün boyu sosyal medya hesaplarından sınav sonuçlarının açıklanacağına dair ipuçları veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sonunda müjdeli haberi sınava giren öğrencilerle paylaştı. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede değerlendirildi. 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kâğıt okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildi.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Kendi rekorumuzu kırdık”

Şahsi Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 5 milyonun üzerinde kâğıdın okunarak sisteme girildiği müjdesini veren Rektör Çomaklı, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ara sınavlardan daha kısa sürede, daha fazla kağıdın okunduğunu vurguladı. Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personellere minnettar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz. Açıköğretim Sistemi'nde dünyanın ilk sırasında yer alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor. Sonuçlar hayırlı olsun.”