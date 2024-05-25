AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Anadolu Üniversitesi veya herhangi bir resmi kurumdan ücretlerin yatış tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. AÖF sınav görevli ücretlerinin en geç Haziran ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

AÖF SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi sınavlarında İstanbul’da gözetmen olarak görev yapanlara 464,10 TL ödeme yapılacak.

Diğer illerde gözetmen olarak sınavlara katılanlara ise 425, 43 TL ödenecek. İstanbul ve diğer iller için ücretler farklılık gösterebiliyor. AÖF sınav görevli ücretleri şu şekilde;