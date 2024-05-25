AÖF sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar, kaç TL?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu uygulanıyor. Sınavlarda görevli olarak bulunan gözetmenler, bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve diğer görevlerde bulunacaklar ise gözetmen ücretlerine odaklandı. Peki AÖF sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar, kaç TL?
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AÖF sınav gözetmen ücretleri gündemde yer alıyor. AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu hafta sonu sınavlarda gözetmen olarak görev alan vatandaşlar Açıköğretim (AÖF) sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar
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AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Anadolu Üniversitesi veya herhangi bir resmi kurumdan ücretlerin yatış tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. AÖF sınav görevli ücretlerinin en geç Haziran ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
AÖF SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
Anadolu Üniversitesi sınavlarında İstanbul’da gözetmen olarak görev yapanlara 464,10 TL ödeme yapılacak.
Diğer illerde gözetmen olarak sınavlara katılanlara ise 425, 43 TL ödenecek. İstanbul ve diğer iller için ücretler farklılık gösterebiliyor. AÖF sınav görevli ücretleri şu şekilde;
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Türkiye Geneli (İstanbul dışında)
Bina Sınav Sorumlusu: 707,70 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 575,58 TL
Salon Başkanı: 500,50 TL
Gözetmen: 425,43 TL
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İSTANBUL
Bina Sınav Sorumlusu: 764,40 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 627,90 TL
Salon Başkanı: 546 TL
Gözetmen: 464,10 TL