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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman?

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖF ara sınav tarihleri

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav tarihlerini gündemine aldı. İki oturum şeklinde uygulanacak AÖF vizelerinde öğrencilere, her ders için 20 sorulacak 30 dakika süre verilecek. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2025 AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 00:10 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:10
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        • 1

          AÖF bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlara kısa bir süre kala öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi için, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman?" İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi...

        • 2

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecek.

        • 3

          AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvime göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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