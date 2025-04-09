AÖF bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlara kısa bir süre kala öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi için, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman?" İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi...