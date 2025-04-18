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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

        AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 22:52 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:52
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        • 1

          AÖF bahar dönemi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlara kısa bir süre kala, AÖF sınav giriş belgesi 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden erişime sunuldu. Peki, "Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav takvimi...

        • 2

          AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?

          AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.

          Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

        • 3

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?

          AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

          Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

        • 4

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından iki hafta içerisinde erişime açılıyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının sonuna doğru açıklanması öngörülüyor.

        • 5

          AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

          Nisan ayında uygulanacak AÖF ara sınavlarının ardından Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.

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