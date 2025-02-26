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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ekranı

        AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ekranı

        AÖF kayıt yenileme süreci sona eriyor. 27 Şubat 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF kayıt yenileme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:45
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        • 1

          AÖF kayıt yenileme işlemleri belli oldu. İlk açıklanan tarihlere göre AÖF kayıt yenileme 21 Şubat'ta sona erecekti fakat tarihler uzatıldı. Kayıt yenileyecek vatandaşlar Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kaydınızı yenileyebilir.

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

          AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 22.00’de sona erecek.

          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

          AÖF KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2025

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

          Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

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