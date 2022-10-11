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AÖF kayıt tarihleri belli oldu! 2022 - 2023 Güz Dönemi AÖF son kayıt tarihi | AÖF kayıtları nasıl yapılır?

AÖF kayıt süreci başladı! İşte son tarih

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022 - 2023 Güz Dönemi kayıt süreci başladı. AÖF tarafından yayınlanan kayıt kılavuzunda son kayıt tarihi de belli oldu. İşte AÖF kayıtlarıyla ilgili merak edilenler...

11.10.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022 - 2023 Güz Dönemi ders kayıt süreci başladı. Kayıt yapmak isteyen açıköğretim öğrencileri son kayıt tarihini araştırıyor. İşte AÖF son kayıt tarihi ve "AÖF kayıtları nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

  • AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı. İşlemler 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

  • AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

  • Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

  • Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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