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        Haberler Gündem AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖF kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihlerine çevrildi. İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 15:03
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        • 1

          AÖF kayıt tarihleri son günlerde adayların gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim almak için resmi sitede yayımlanan kayıt tarihlerini haberimizde paylaştık. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

        • 2

          2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

          ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

        • 3

          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHİ

          - İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

          - ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

          - ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

          - Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          - Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          - Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          - Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

          - Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

          - Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 4

          Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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