AÖF kayıt tarihleri nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları nasıl yapılır? sorusu adayların gündeminde. Hali hazırda AÖF öğrencisi olanlar da kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları dün başladı. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman bitecek?
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;
Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 15 Ekim 2020 Perşembe günü sona erecektir. 16 Ekim 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.
Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
16 Ekim 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
31 Ağustos – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 16 Ekim 2020 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 16 Ekim 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıracak adaylar çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belgeler ile birlikte AÖF Bürosuna başvuracaklardır. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.
Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilir.
YKS İLE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ 2020
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT*
|- İkinci Üniversite
|31 Ağustos 2020 Pazartesi
15 Ekim 2020 Perşembe
|16 Ekim 2020 Cuma
|47 gün
|- YKS Yeni Kayıt
|31 Ağustos 2020 Pazartesi
10 Eylül 2020 Perşembe
|11 Eylül 2020 Cuma
|12 gün
|- Dikey Geçiş
- Ek Yerleştirme
|28 Eylül 2020 Pazartesi
01 Ekim 2020 Perşembe
|02 Ekim 2020 Cuma
|5 gün
|- Sağlık Lisans Tamamlama
|- Yatay Geçiş
|14 Eylül 2020 Pazartesi
17 Eylül 2020 Perşembe
|18 Eylül 2020 Cuma
|5 gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|12 Ekim 2020 Pazartesi
15 Ekim 2020 Perşembe
|16 Ekim 2020 Cuma
|5 gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|05 Ekim 2020 Pazartesi
15 Ekim 2020 Perşembe
|16 Ekim 2020 Cuma
|12 gün
* YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.
** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.
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