Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başlayacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek. Peki AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?