Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?

        AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?

        Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihi açıklandı. Açıklanan sınav takvimine göre güz dönemi sınavları aralık ayında, bahar dönemi sınavları nisan ayında yapılacak. Bahar dönemi finaller ise mayıs ayında gerçekleşecek. İşte, AÖF sınav takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 09:00 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başlayacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek. Peki AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?

        • 2

          AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

          AÖF bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.

        • 3

          AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başlayacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa