AÖF geçme notu hesaplama işlemi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri ders geçme notu hesaplama yapmaya başladı. İşte, AÖF geçme notu hesaplama işlemi
AÖF GEÇME NOTU NEDİR?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.
Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır. Örnek:
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.
AÖF HARF PUANI NEDİR?
Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.
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