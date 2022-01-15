Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler, zorlu sorular karşısında ter dökerken AÖF sınav sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalara da başladı. Bilindiği gibi, AÖF final sonucu ile öğrencilerin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Bu yüzden AÖF sonuçları sorgulama ekranı gün içerisinde oldukça araştırılıyor.

2022 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci otomasyonu ve AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta sonu açıklanır mı?

İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve diğer bilgiler