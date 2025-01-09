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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri

        AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri

        AÖF sınav tarihleri duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Sınav yerleri final sınavlarından 1 hafta önce açıklanacak. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:29
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        • 1

          AÖF final sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları için giriş belgesi sınav gününden önce duyuruluyor. İşte AÖF final sınav tarihleri

        • 2

          AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

          Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

        • 3

          SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.

          Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.

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