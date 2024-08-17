AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi 2024-2025: Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
Açıköğretim üniversite kayıt tarihleri 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Bir programa yerleşen öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversiteyi açıktan okuyacak olan öğrencilerin gözü ise İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri kayıt tarihleri takvimine çevrildi. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte akademik takvime göre AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri...
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2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri kayıt takvimine odaklandı. Üniversitelerin paylaştıkları 2024-2025 akademik takvimi ile Açıköğretim Fakülteleri kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte 2024-2025 AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi…
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri, 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak ve 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 17:00’de sona erecek.
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Başvuru işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Dönem Öğretim Materyal Ücretini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile fakülte programlarına yerleşen öğrenciler için duyuru yayımladı.
Buna göre, YKS sonuçlarına göre ATA AÖF’te bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elekronik kayıt işlemleri, 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
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e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adayları ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı YKS Kayıt Kılavuzu yayımlandı. Böylece 2024-2025 AUZEF başvuru ve kayıt tarihleri belli oldu.
Buna göre Elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında,
Fakülte Kayıt İşlemleri: 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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