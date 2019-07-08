AÖF yaz okulu kayıtlarının 5 Temmuz Cuma günü sona ermesinin ardından gözler AÖF yaz okulu sınavlarında. AÖF 3 ders sınav uygulaması ise bu yıl son kez uygulanacak. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte Açıköğretim sınavına dair detaylar...

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30’da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” ara yüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacak.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu ücretleri aşağıdaki belirtilmiştir. Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.