Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae evlendi

MALCOLM MCRAE HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Öte yandan birkaç ay önce bir dergiye röportaj veren Anya Taylor Joy, Malcolm McRae için "Geçen gün partnerime onun benim hobim olduğunu söyledim. Sonunda benimle kitap okurken mutlu bir şekilde sessizce oturacak birini buldum. Temel olarak 80 yaşındayız ve aynı anda 7 yaşındayız. Ve bu gerçekten iyi çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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