ÖMER ÜRÜNDÜL: Bunun yanında bugüne kadar hiçbir takımda, görmediğim bir tablo var. İleri uçta 3 oyuncu sürekli değişiyor, üstelikte çoğu zaman üçü birden. O zaman nasıl uyumlu bir düzen oturur? Berisha güzel bir gol attı, ilk defa hareketli ve faydalıydı. İyi bir kumaş olan ve dün de beğendiğim Meyer bugüne kadar niye ortada yoktu…