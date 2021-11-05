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Antwerp - Fenerbahçe yazar yorumları

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Belçika'da Royal Antwerp'i etkili bir oyunla 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi

05.11.2021 - 09:33 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: On beş gün önceki ilk maçta da net bir şekilde görmüştük: Fenerbahçe, Antwerp’ten fersah fersah kaliteli bir takım. Kadıköy’de 20 ile 45 arası oynanan oyun bir düğmeye basılmışçasına durmasa, Fenerbahçe 46’da kontak kapatmasa zaten Antwerp İstanbul’dan da fark yiyerek ayrılacaktı. 

  • UĞUR MELEKE: Fenerbahçe dün zincirlerinden arınmış bir ilk yarı oynadı. Mert Hakan ve İrfan Can’ın soloları dahi maçın farka gitmesine yetti. Pereira bir sonraki maçta daha fazla kaliteli oyuncusunu bir arada sahada bulundurabilecek anlayışı benimserse, Pire’den de istediğini alabilecek güçte Fenerbahçe.

  • GÜNTEKİN ONAY: İlk yarıda Fenerbahçe’yi büyük keyifle izledik. Deyim yerindeyse Antwerp’i ezdiler. Özellikle İrfan Can ve Mert Hakan çok kaliteli işlere imza attı. Sosa gibi bir ustanın da oyun aklı eklenince Fenerbahçe, Antwerp karşısında kalite olarak zirve yaptı ve sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı.

  • GÜRCAN BİLGİÇ: Sosa, "riskli" sınıfına giriyor ama yanına İrfan'ı aldığında pas trafiği etkili işliyor. Sosa, İrfan ve Mert Hakan... Aslında Emre Belözoğlu'nun üç silahşörü... Yanlarına Mesut'u da koymuşlardı. Ustalık ile mücadele yan yana geldiğinde, herkese gol attırabilirler. Berisha'nın estetik golü de bu ustalığın ördüğü tuğlalar ile geldi. 

  • GÜRCAN BİLGİÇ: Ligdeki sıkıntılı maçlar sonrasında çok önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Pazar günü, Kadıköy'de taraftarıyla gülerek selamlaşma fırsatı yarattılar. Kriz zamanında, en doğru anda, en güzel skoru aldılar. Belki de sezonun düğmesine bastılar.

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