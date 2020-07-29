İnsanın hem fiziksel ve biyolojik hem de sosyal ve kültürel yönlerini ele alan bilim dalına antropoloji denir. İnsan, doğayı ve hayatı paylaştığı diğer tüm canlı varlıklar gibi değişmekte ve gelişmekte olan bir varlıktır. Var oluşundan bugüne hem o açıdan hem de sosyal açıdan değişimler ve gelişimler yaşamıştır. Antropoloji, işte tam bu değişimler ve gelişimler ile ilgilenmektedir. Antropoloji iki ana başlık altında incelenmektedir:
Fiziksel ve Biyolojik Antropoloji
Antropolojinin inceleme alanlarından ilki olan fiziksel ve biyolojik antropolojinin inceleme alanı somuttur. Somuttan kasıt bu incelemenin insanı var eden yapılar üzerinden yürütülmesiyle birlikte insanların fiziksel durumları ve biyolojik yapıları açısından birbirinden farklı veya aynı olan özellikleri üzerinde araştırma yapar.
Antropolojinin ikinci inceleme alanı olan sosyal ve kültürel antropoloji insanların birbirleri ile olan ilişkileriyle, toplumun geçmişten günümüze var olan kurallarıyla ve bu kuralların kişiler üzerindeki yansımalarıyla ilgilenmektedir. Toplumlar zaman içinde çeşitli sebeplerden ötürü birçok defa yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu durum da diğer insan topluluklarıyla ilişki kurmalarını kolaylaştırmıştır.
Antropolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
İnsanın hem biyolojik hem de sosyal yapısıyla ilgilenen antropologlar, insan hakkında elde edilen bilgilerin çoğuna arkeologların, dilbilimi araştırmacılarının, halkbilimi araştırmacılarının ve tarih araştırmacılarının keşifleriyle ulaşmışlardır. Peki, bu bilim dalları bize antropoloji hakkında nasıl bilgiler sunar:
Bunların dışında antropolojiye kaynaklık eden birçok bilim dalı bulunmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi, siyasal bilimler, coğrafya, biyoloji, zooloji, paleontoloji bu bilim dallarından en dikkat çekici olanlarıdır.
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