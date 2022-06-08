Kuramsal sorgulamalar sergisi

'ANTRAKT: Hayatın Perde Arasındakiler' sergisi, Lal Batman’ın mekana özgü video, enstalasyon ve resim çalışmaları ile Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in pandemi sonrası toplumsallığa dair kuramsal sorgulamalarını bir araya getiriyor.
Serginin giriş katına yayılan enstalasyonda, yükselen inşaat ve endüstriyel atıklarının içinden yeşeren ekolojik yaşam alanları bulunuyor. Pandemi sonrası dünyanın muğlak sisleri içinde bu yaşam alanlarını merakla gezinen ve tam da o anda gerçekleşen her bir şeye dikkat kesilen izleyiciler, bir yandan farklı yaşam süreçlerini tüm çeşitliliğiyle yakın mercek altına alarak inceliyor, bir yandan da kendi yaşamlarında yer altına bastırdıkları fısıltılarla ve alçak frekanslarla karşılaşarak başka bir varoluş halini deniyor.
19'uncu yüzyılda gösteri toplumunun boy gösterdiği bir opera ve sinema binası olarak kullanılan Bioskop Balkan’ın mekânsal hafızasını da güncelleyen sergi, günümüzde sosyal medya platformlarıyla ekspoze edilen ve manipüle edilen kadın bakışlarının tüm çıplaklığını da girişte gözler önüne seriyor.
Duvarlarda yer alan ilham perisi süslemeleriyle birlikte boy gösteren kadın resimleri, filtrelenerek manipüle edilen bedenlerimizin ve zihinlerimizin güncel haliyle yalın bir yüzleşmeye bizi davet ediyor. Giriş katını kuşatan resimler, günümüz kent yaşamında ve dijital teknolojilerle birlikte güzellik ve estetik değerlerimizin nasıl da değiştiğini sorgulamamıza yol açıyor.
Serginin ikinci katında oluşturulan ve küçük bir cep sineması olarak da tasarlanan bölümde ise tarihin farklı sımsıkı kapanmış katmanları arasında karanlığa gömülmüş sesleri, yüzleri, sözleri, hisleri ve hayalleri uçuşan bir beyaz perdeye yansıtan ikinci bir video çalışması yer alıyor. Bu ara katta, giriş katındaki hareketliliği ve canlılığı yukarıdan gözlemleme ve izleme imkanı da bulan izleyiciler aynı zamanda kendi hayatlarının gündelik akışında bir perde arası vererek sinematik bir duyarlılığa da kendilerini bırakabiliyor.
4 Temmuz 2022’ye kadar ziyaret edilebilecek “ANTRAKT: Hayatın Perde Arasındakiler” sergisi, dönüşü olmayan dönüşümlerin yarattığı kentsel bir boşlukta ve gündelik yaşam koşullarının aşırı hızlı değişimine ölesiye yetişme telaşı arasında bizleri performatif bir ara vermeye ve geçici de olsa yaşam sevincinin tadını çıkarmaya davet ediyor.
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