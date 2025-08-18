Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yunan şarkıcı Antonis Remos, Bodrum'daki bir otelde sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Remos, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi.

Antonis Remos; "Türkiye'yi çok seviyorum. Sanatçılarına ayrı bir hayranlığım var. Özellikle Mustafa Sandal ve Sıla'ya bayılıyorum. Yakın zamanda ikisiyle de projelerimiz olacak, sık sık görüşüyoruz" dedi.