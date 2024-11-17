Antoine Griezmann'dan sürpriz karar
Fransız golcü Antoine Griezmann'ın ara transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılabileceği iddia aedildi.
Atletico Madrid'in tecrübeli golcüsü Antoine Griezmann'la ilgili beklenmeyen bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; yıldız golcü, sezon sonunu dahi beklemeden devre arası transfer döneminde Atletico Madrid'e veda edebilir.
İŞTE YENİ ADRESİ
33 yaşındaki yıldız golcünün bir sonraki durağı olarak Major League Soccer ekiplerinden Los Angeles FC gösterildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Antoine Griezmann, 4 gol ve 6 asistlik performans göstermeyi başardı.