Ünlü oyuncu Anthony Hopkins, ilk eşini ve küçük kızını terk etmenin pişmanlığını yaşadığını itiraf etti. 'We Did Ok, Kid' adlı otobiyografisinin raflarda yerini almasına kısa süre kala The Guardian'a konuşan Hopkins, geçmişte içki alışkanlığının zamanla karanlık bir bağımlılığa dönüştüğünü ve ilişkilerini de olumsuz etkilediğini anlattı.

İlk eşini ve henüz 12 aylıkken kızını geride bıraktığını söyleyen 87 yaşındaki Hollywood yıldızı; "Bu, hayatımın en üzücü gerçeği ve en büyük pişmanlığım ama yine de kalsaydım herkes için çok daha kötü olacağından kesinlikle eminim" itirafında bulundu.

Anthony Hopkins, 1967'de oyuncu Petronella Barker ile evlenip 1972'de ayrıldı. Bu evlilikten olan kızı Abigail, şimdi 57 yaşında.

İçki alışkanlığının ilişkilerinin hızla bozulmasına yol açtığını söyleyen Anthony Hopkins, eşiyle aralarında şiddetli tartışmalar çıkmasından ve şiddete başvuracağından korktuğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu, şunları söyledi: Akşamları içki dükkânından şişelerce viski alıp eve geri götürürdüm. Depresyonum sınır tanımıyordu, içki benim yatıştırıcımdı. Kara kara düşünüyordum. O ise öfkeleniyordu. Ne kadar berbat bir çift olduğumuzu anladığımızda Petronella hamileydi.

Anthony Hopkins, eşi Stella Hopkins ve kızı Abigail ile... 49 yıldır alkolden uzak yaşayan Anthony Hopkins, geçen hafta New York Times'ın podcast yayınına katıldığında, 24 yıldır görüşmediği kızıyla aralarındaki anlaşmazlığı gideremeyeceklerini kabullendiğini anlattı. Hopkins; "Eşim Stella bizi görmeye gelmesi için bir davet gönderdi. Tek kelime cevap gelmedi. Bu yüzden, tamam artık diye düşünüyorum. Ona iyi dileklerimi iletiyorum ama bunun için kendimi tüketmeyeceğim. Eğer hayatınızı kinle harcamak istiyorsanız, tamam, devam edin" diye konuşmuştu. Anthony Hopkins ve şimdiki eşi Stella Hopkins Ünlü oyuncu ayrıca; "Geçmişe kin besleyebilirim ama bu ölüm demektir. Yaşamıyorsunuzdur. Bir şeyi kabul etmelisiniz: Kusurluyuz. Yüce değiliz. Hepimiz günahkârız, aziziz ya da her neysek... Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadesini kullanmıştı.