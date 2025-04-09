Antarktika'da doğayı gözlemleyip fotoğraflıyor

"PARADAN ZİYADE MANEVİ ZENGİNLİK ÇOK ŞEY KATTI"

Çocukluğundan bu yana hep keşfetmeye karşı maceracı bir ruhunun olduğunu belirten Erhan Zobu, "Bu yola çıkarken Antarktika’yı, İzlanda’yı, Singapur’u Hong Kong’u görmeyi tahmin etmemiştim ama faklı ülkelerde, farklı insanların kültürlerine ortak olmanın mutluluğu kazandığım paradan ziyade manevi zenginlik olarak bana çok şey kattı. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha da gezmeye devam edeceğime inanıyorum” dedi.