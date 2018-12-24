Antalyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona ererken maçta bir rekor kırıldı.

Antalyaspor'un 15 yaşındaki santrforu Fehmi Koç, Bülent Korkmaz tarafından son dakikalarda oyuna alındı. Fehmi Koç böylece 2003 yılında 15 yıl 7 ay 3 günle Süper Lig tarihinin en genç futbolcusu olan Gürhan Gürsoy'un rekorunu kırdı ve ligin en genci oldu.