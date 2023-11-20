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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'un yıldızı Adam Buksa'dan dikkat çeken performans! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'un yıldızı Adam Buksa'dan dikkat çeken performans!

        Sezon öncesi Fransa Ligue 1 takımı Lens'ten kiralık olarak Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'a katılan Adam Buksa, performansı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Oynadığı 10 maçta takımına 5 gol ve 2 asist olmak üzere 7 gole katkı sağlayarak çok konuşulan Polonyalı milli oyuncunun yaşam hikayesi de tıpkı futbol sitili gibi güçlü bir mücadeleyi barındırıyor. İşte Adam Buksa'nın kıtalararası hikayesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:54
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        Buksa'dan dikkat çeken performans!
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        Trendyol Süper Lig’de topladığı 18 puanla 7’inci sırada yer alan Antalyaspor’da top koşturan Adam Buksa, attığı goller ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. 12 haftanın 2 maçında sakatlığından dolayı görev alamayan Polonyalı forvet oyuncusu, 10 maçta attığı 5 gol ve 2 asistle başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

        Takımın en skorer oyuncularından olan Buksa, Polonya milli takımında ise 11 maçta attığı 6 golle dikkat çeken bir performans gösteriyor. 1.93 boyunda, 27 yaşında ve sol ayaklı Adam Buksa’nın kariyer yolculuğu oldukça zorlu mücadeleleri barındırıyor. Henüz 5 yaşındayken futbol oynamaya başlayan Adam Buksa, çocukluk döneminin geçtiği Krakov'da tüm büyük kulüplerde oynadı. Buksa ailesi oğulları Adam Buksa ve henüz 19 yaşındayken Wisla Krakow'dan Genoa'ya transfer olan küçük kardeşi Aleksander Buksa’nın gelişimiyle doğrudan ilgilenerek, çok küçük yaşlardan beri çocuklarını Krakov'un dört bir yanındaki antrenmanlara götürdü. Krakov'un batısında yer alan bir kulüp olan Bronowianka'da futbol eğitimine başlayan Adam Buksa, sonrasında manzarasıyla özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken Kosciuszko Höyüğü'ne yakın olan Krakov'un Blonia bölgesindeki Juvenia'ya transfer oldu. Bu dönemde Buksa, Blonia'dan zıt uçlarda bulunan, Krakov'un en büyük kulüplerinin Wisla Kraków ve Cracovia stadyumlarından maçları izleyerek futbol tekniklerini öğrendi, başarılı futbolculardan ilham aldı ve geleceğe yönelik hayaller kurdu.

        "KRAKOV'U AVUCUNUN İÇİNDE TUTAN KİŞİ"

        Juvenia'da geçen iki seneden sonra, Buksa kısa süreliğine şehrin doğusunda bulunan ikinci dünya savaşı sonrasında tasarlanan Hutnik'e (2004) taşındı. Daha sonra genç Buksa, dört yıllığına (2004-2008) Wisla Krakov'a katılarak futbol eğitimini devam ettirdi. Futbol kariyerine ek olarak Krakov'un en iyi okullarından biri olarak gösterilen Bartlomiej Nowodworski Lisesi'nde eğitimini sürdüren Buksa, bu dönemde tarihi Krakov'u hem futbol eğitimi hem de okula giderken yürüyerek deneyimleme fırsatı buldu. Buksa, bu dönemde eski kenti çevreleyen Planty Park’a 100 metreden, tarihi Grodzka Caddesi'ne 200 metre ve kaleye 400 metreden daha yakındır. Aslında her gün tarihi Kraków'u hem futbol eğitimine hem de okula giderken yürüyerek deneyimleyen Buksa, Garbarnia'daki serüveni öncesindeki Hutnik'e döndüğünde tarihi şehir merkezine daha da yakınlaşmış. Öyle ki 1931 Polonya şampiyonunun mevcut tesislerinden (Rydlówka Caddesi üzerinde), Wawel Kraliyet Kalesi, Skałka Bazilikası, Vistulan Bulvarları ve Kazimierz Yahudi mahallesi neredeyse görülebilir durumda. Buksa’nın güzergahında ayrıca daha modern binalar da var; yerel halk ve turistler için en popüler etkinlik mekanlarından biri haline gelen, nehir kenarındaki Forum Oteli, ICE Kongre Merkezi ve Tatra Dağlarını bile görebileceğiniz 150 metre yüksekliğinde gözlem balonu bunlardan birkaçı.

        BUKSA'NIN KITALARARASI KARİYERİ

        Çocukluk ve gençlik dönemleri Krakow’da geçen Adam Buksa’nın profesyonel kariyeri ise kıtalararası bir yolculuğa dönüştü. Garbarnia U19’da profesyonel kariyerine başlayan Adam Buksa, sonrasında sırasıyla Wisla U19 ve Novara U19 için formalarını terletti. 300 bin Euro’ya atılımını gerçekleştireceği Pogon Szczecin kadrosuna katılan Buksa, burada yakaladığı büyük çıkış ile hemen fark edildi. Bu başarının ardından ABD profesyonel futbol ligi olan MLS takımlarından New England, 4 milyon 200 bin Euro karşılığında Adam Buksa’yı transfer etti. Adam Buksa, New England’daki başarılı iki sezonun ardından bu sefer de Fransa’nın Ligue 1 ekiplerinden Lens FC’ye 6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Lens’te yaşadığı sakatlığın da etkisiyle fazla şans bulamayan Buksa, 2023-24 sezonunda katıldığı Antalyaspor macerasına ise attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile hızlı bir giriş yaptı.

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