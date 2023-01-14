Spor Toto Süper Lig'de alt sıralarda yer alan iki ekip Antalyaspor ile Giresunspor, 19. haftada kozlarını paylaştı.

Giresun'un golleri ise 40'ta Borja Sainz ile 79'da Rijad Bajic'ten geldi.

Antalyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselirken, Giresunspor'un üç puan hasreti ise 3 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla puanını 18 yaparken, yeşil-beyazlılar ise 20 puana yükseldi.