Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray bu akşam Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
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Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.
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EKSİKLER
Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.
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Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.
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İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
- 8
Sacha Boey
- 9
Davinson Sanchez
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- 10
Abdülkerim Bardakcı
- 11
Angelino
- 12
Lucas Torreira
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- 13
Ndombele
- 14
Barış Alper Yılmaz
- 15
Zaha
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- 16
Kerem Aktürkoğlu
- 17
Icardi
- 18
Antalyaspor
Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel, Güray, Saric, Erdal, Jehezkel, De Streek, Larsson, Buksa
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