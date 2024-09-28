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        Haberler Bilgi Spor Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? FB muhtemel 11'i

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Avrupa Ligi'ne Royale Union Saint-Gilloise galibiyeti ile başlayan sarı lacivertliler, Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Antalyaspor ile ligde 56. kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un ise bu karşılaşmalarda 8 galibiyeti bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 18:11 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:07
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        • 1

          Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Zorlu mücadele için bekleyiş sürürken, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Cihan Aydın oldu. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saatine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSKTİKLERİ

          Antalyaspor ve Fenerbahçe ligde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 37, Antalyaspor 8 kez galip geldi. 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 5

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

          Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, İrfan, Saint-Maximin, Dzeko.

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