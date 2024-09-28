Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Zorlu mücadele için bekleyiş sürürken, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Cihan Aydın oldu. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saatine ilişkin tüm detaylar...