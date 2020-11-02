Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Akdeniz ekibinin ise 8 puanı bulunuyor.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE
ANTALYASPOR: Boffin, Mert, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Gökdeniz, Nuri, Podolski, Orgill, Jahovic
YEDEKLER: Ferhat, Doğukan Özkan, Ersan, Mevlüt Han, Fredy, Ufuk, Serdar, Imeri, Adem Metin, Ali Eren
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Lemos, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Sinan, Nazım, Novak, Ademi
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut
STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS
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49. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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