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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti

02.11.2020 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İlk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Akdeniz ekibinin ise 8 puanı bulunuyor.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

ANTALYASPOR: Boffin, Mert, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Gökdeniz, Nuri, Podolski, Orgill, Jahovic
YEDEKLER: Ferhat, Doğukan Özkan, Ersan, Mevlüt Han, Fredy, Ufuk, Serdar, Imeri, Adem Metin, Ali Eren

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Lemos, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Sinan, Nazım, Novak, Ademi
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut

STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS

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49. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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