Antalyaspor'da sakatlık: Abdülkadir Ömür
Giriş: 28.09.2025 - 20:33 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:33
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 25. dakikasında konuk takımda Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edemedi.
26 yaşındaki futbolcunun yerine Samuel Ballet oyuna dahil oldu.
