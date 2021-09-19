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Antalyaspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini; Dk.49 Rıdvan Yılmaz, Dk.65 Batshuayi ve Dk.76 Ghezzal kaydetti. Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

19.09.2021 - 11:35 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Dün Antalya’da iki ayrı devrede iki farklı maç izledik adeta. İlk yarıda bu sezon izlediğimiz hiçbir Beşiktaş’a benzemeyen, üç pas üst üste yapamayan bir Beşiktaş vardı sahada. Sergen Yalçın enteresan bir adam. Hemen her kararının tartışmaya açık olduğu ilk devreden sonra kusursuz bir ikinci yarı yönetimi yaptı bu kez.

  • Clark Kent modundan Süpermen’e geçiş yaptı sanki devre arasında! 46’da Josef’i tekrar ön liberoya kaydırarak orta sahadaki geçirgenlik sorununu çözdü. Kanatlara Ghezzal-Larin’in girişiyle de büyük takım oyunu düğmesine bastı adeta.

  • ERMAN TOROĞLU: Ersun Yanal; ilk yarıyı 2-0 önde bitiriyorsun, 60-65'e kadar iyi defans yap, maçı galip bitirme şansın fazla… Sergen Yalçın, ilk yarıda o kadroyu çıkar, ikinci 45 dakikada düzeltmeye çalış, istediğini de almasını bil…

  • Dün akşam iki teknik adamın artılarını da gördük, eksilerini de. Tamam teknik adamlar skorlara, takımlara tesir ederler ama bu sene bu iş fazla olmaya başladı. Ancak şunu söyleyebilirim; 90 dakika keyifli bir maç izledim. Zaman zaman oyun, Türkiye standartlarının üstüne çıktı, bu güzel olay.

  • ALİ ECE: Josef için eski takım arkadaşı Volkan Demirel, “Fenerbahçe’de Beşiktaş’taki kadar da iyi oynamıyordu” demişti. Kısmen haklıydı çünkü Josef, Türkiye Ligi ölçeğinde tek çapa rolünde çok etkili bir oyuncu, Fenerbahçe’deki Mehmet Topal gibi bir başka başarılı çapa ile beraber sağ iç-sol iç bile oynatsanız verimi tek çapa oynadığı zamanki kadar da yüksek olmuyor.

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