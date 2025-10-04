Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        21
        Trabzonspor
        TS
        17
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor Başkanı Perçin'den Emre Belözoğlu kararı! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor Başkanı Perçin'den Emre Belözoğlu kararı!

        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Çaykur Rizespor maçının ardından hakeme tepki göstererek, "İlk yarıda bütün takdir haklarını rakibimizden yana kullandı, Antalya şehri doğrandı" derken, Emre Belözoğlu ile de devam edeceklerinin vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'dan Emre Belözoğlu kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a, 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin hem hakem kararlarına tepki gösterdi hem de teknik direktör Emre Belözoğlu'na destek verdi.

        "İLK SEKİZ DAKİKADA İKİ GOL YEDİK, HAKEM TÜM KARARLARI RAKİPTEN YANA KULLANDI"

        Başkan Perçin, "Maalesef şanssız bir maç geçirdik. İlk 8 dakikada bireysel hatadan iki tane gol yedik. Sağ olsun hakem arkadaş da ilk yarıda bütün takdir haklarını rakibimiz Rize'den yana kullandı. Bunu herkes gördü. Biz diyoruz Türk hakemlerine güveniyoruz. 7-8 haftadan beri aynı şeyi söylüyoruz. Geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Artık iki haftadır canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ARTIK YETER DİYORUZ"

        Geçen haftaki Fenerbahçe maçında da hakem hataları yaşandığını ileri süren Perçin, "Bugün burada en az 20 tane karar ince ince burada Antalya şehri doğrandı. Artık bu saatten sonra hakem arkadaşlar, biz Türk hakemlerine güveniyoruz diyoruz, hala da güveniyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Bu şehir 3 ayda çok kötü zamanlardan geliyor. Buradaki arkadaşlarımızla futbolcu arkadaşlarımızla 3 aydan beri biz uyku uyumadık. Çok kötü zamanlar geçirdik. Ama artık yeter diyoruz çünkü bizim desteğe ihtiyacımız yok ama köstek de olmasınlar" diye konuştu.

        "HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

        Başkan Perçin, yönetim kurulunun maç sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile toplantı yaptığını belirterek, "Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamızla da beraber bir toplantı yaptık. Futbolcu arkadaşlarımız, hocamıza güvenlerini hepsi birlikte gelip söyledi. Ayrılık yok dedi. Biz şuna inanıyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. Etmek zorundayız çünkü 3 aydan beri bu takımı en dipte alırken aldığımızda hangi durumlardan geçtiğini herkes biliyor" dedi.

        "ŞEHRİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

        Emre Belözoğlu'nun Türk futbolu için bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Perçin, şu ifadeleri kullandı: "Emre Hoca, Türk futbolunun şu anda bir değeridir. Geçen hafta ne diyorduk? Emre Hoca Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Yani kötü bir hoca olsa onlar ister mi? İsmi geçer mi? Şu anda öyle bir değerle çalışıyoruz. Ama tabii ki 5-6 hafta sonra daha kötü giderse başka şeyler olabilir. Ama bu saatten sonra teknik hocamız, teknik ekibimiz, futbolcularımız bizim şehrimize sahip çıkmak zorunda. Başka bir şansımız yok. Çünkü nereden geldiğimiz belli, yoksa nereye gittiğimiz de belli olur. Bu çok önemli bir not."

        "KÖTÜ OYNADIK, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

        Takımın sergilediği kötü futbola dikkat çeken Perçin, "Bugün tamamen futbolcu arkadaşlarımız, teknik ekibimiz bizlere yazar. O ayrı mesele. Ama bu ilk defa oyun olarak yenildiğimiz maçtı. O yüzden takımımız adına şehirden özür diliyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da söz verdi, kafaları yerden kalkacak. Antep maçında inşallah üç puanla döneriz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa