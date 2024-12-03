Antalyaspor: 4 - Küçükçekmece Sinopspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Antalyaspor, evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 mağlup etti. Gaich, Emre Uzun, Van De Streek ve Townsend'in golleriyle kazanan Antalyaspor, adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Antalyaspor ile Küçükçekmece Sinopspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Antalyaspor oldu.
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter (Doğukan dk. 63), Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, (Harun dk. 46), Abdurrahim Dursun, Milosevic (Petrusenko dk. 68) Kaluzinski (Bünyamin Balcı dk. 46), Townsend, Emre Uzun, Van de Streek, Gaich (Taha dk. 46)
Yedekler: Kağan, Soner Dikmen, Safuri
Teknik Direktör: Alex de Souza
Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Burak Can Alakuş, Özkan Zileli (Burak Gürler dk. 62), Bora Çuha, Ufuk Birdal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Mert Öztürk dk. 75), Osman Boz, Osman Gümüş (Sefer dk. 63), Enes İslam İlkin (Efe Can Baran dk.85), İliyaz Işık, Tugay Keleş (Hazarhan Karaca dk. 62)
Yedekler: Kıvanç, Beytullah, Melih Toklu
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Goller: Gaich (dk. 16), Emre Uzun (dk. 22), Van de Streek (dk. 54), Townsend (dk. 90+1) (Antalyaspor), Enes (dk. 52) Küçükçekmece Sinopspor
Sarı kartlar: Abdurrahim Dursun (Antalyaspor) Rıdvan (Küçükçekmece Sinopspor)