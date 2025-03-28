Antalyaspor: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Braian Samudio ve 81'de Adolfo Gaich kaydetti. Alanyaspor'un golü ise 22'de Sergio Cordova'dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 36 puana yükseldi. Üst üste 4 maçtır kaybeden Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Antalyaspor sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Bodrum FK'yı konuk edecek.