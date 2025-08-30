Antalyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. 90+3'te Daniel Johnson'un golüyle kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42'de Anıl Yiğit Çınar ve 90+3. dakikada Daniel Johnson attı. Ev sahibinin tek golünü ise 11. dakikada Güray Vural kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.