Daha önce ehliyetine 2 kez el konulmuş...

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Antalya Vali Yardımcısının içinde bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 07 GBT 70 plakalı makam aracına kavşakta Turizm yolundan gelip D-400 Karayoluna geçiş yapan Hasan Hüseyin M.’nin kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil çarptı.
Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin M. kaza yapan araçtan güçlükle çıktı. Aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen Hasan Hüseyin M.’nin hareket halindeyken içmek için konsolda alkol dolu bardak bulundurduğu, ayrıca aracın sağ ön koltuğunun önünde yeni açılmış bir alkol şişesiyle kolalı içecek şişelerinin bulunduğu görüldü.
Hasan Hüseyin M.nin yapılan alkol muayenesinde 259 promil alkollü olduğu belirlenirken, ayakta durmakta güçlük çeken M., ehliyetinin nerede olduğunu hatırlamadı. Alkollü sürücü, sonunda ehliyetine Serik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından el konulduğunu alıp almadığını ise hatırlamadığını söyledi.
Trafik görevlilerine sürekli olarak ‘Ne kadar ödeyeceğim’, ‘Kaç para ceza keseceksiniz’ şeklinde sorular soran Hasan Hüseyin M., çarptığı aracın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendisinin ise yeşil ışığın yanmasını bekledikten sonra yola çıktığını iddia etti.
Hasan Hüseyin M.’nin ehliyetine alkollü araç kullanmak suçundan yeniden el konulurken, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermekten dolayı para cezası uygulandı. Aracı ise bağlanmak suretiyle kurtarıcı ile yediemin otoparkına çekildi. Çekilen aracının arkasından ana yola çıkmaya çalışan alkollü saraca, jandarma tarafından engellenip olası bir kazanın önüne geçildi. Alkollü sürücü, kolunana giren polisin yardımıyla yolun karşısıya geçebildi.
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