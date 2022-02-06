Engelli adam yangında can verdi

Antalya’da iki katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında dairede yalnız yaşayan bedensel engelli adam hayatını kaybetti. Olayı duyarak gelen bakıcısı ise şahsın hayatını kaybettiğini duyunca şoka girerek gelen telefona cevap veremedi.
Yangın, Kepez İlçesi Fatih Mahallesi 3377 sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; bedensel engelli Bülent Gül’ün yalnız yaşadığı daireden dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde içeride 48 yaşındaki Bülent Gül’ü hareketsiz buldu. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
BAKICISI ŞOKA GİREREK CEVAP VEREMEDİ
Öte yandan yangını duyarak olay yerine gelen şahsın bakıcısı Tursun Değirmenci, büyük üzüntü yaşadı. Gördükleri karşısında adeta şoke gören kadın, olayı duyarak arayan bir kişiye ise cevap veremedi. Kadını komşuları sakinleştirdi.
Hayatını kaybeden kişinin elektrik sobası ile ısındığını belirten Tursun, “Engelli biriydi. Soba devrilmiş olabilir. Ben günde bir defa gelerek yemeğini yedirir, bulaşığını yıkar giderdim” dedi.
Olayı gören Erdoğan Öztürk ise, “Bir ses geldi. Bir baktım alevler var. Koştum geldim. Adam bağırıyordu. Adam kapıya kadar geldi ama alevler gelince kurtaramadım” sözlerine yer verdi.
Yangını duyan mahalle halkı ise adeta olay yerine akın etti. Polisler zaman zaman vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaşmasını istedi.
Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise polisin olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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