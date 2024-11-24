Antalya'yı fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü, caminin külahı uçtu
Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, seraların naylon örtüleri yırtıldı. Bazı noktalarda araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara neden oldu. Döşeme ilçesinde de bir cami minaresinin külahı, fırtına nedeniyle yerinden söküldü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da, son 24 saatte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri ve evlerin panjurları yollara savruldu.
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Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kapandı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı noktalardaysa araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara neden oldu.
Fabrikalar Mahallesi'nde aracının üzerine ağaç devrilen Zülküf Güney, apartman girişinde bulunan beton yapının da kırıldığı belirterek, "Şiddetli rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle beraber ağaç devrildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü aradım. Tüm ekiplere haber verdim. Aracımda maddi hasar oluştu. Apartmanın girişindeki beton da kırıldı. Ekiplerin gelip ağacı kaldırmasını ve aracımın kurtulmasını bekliyorum" dedi.
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SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Fırtına, Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Mahallesi'ndeki seralara da zarar verdi. Bölgedeki ağaçları deviren fırtına, mahallede bulunan ve üzeri naylonla kapalı seraların da yıkılmasına sebep oldu. Bazı çiftçilerin mahsullerininse telef olduğu öğrenildi. Fırtınanın sebep olduğu yıkım çevredekilerin cep telefonuna kamerasına yansıdı. Mahallede zaman zaman elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler ilçede bakım ve onarım çalışması yaptı.
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FIRTINA CAMİNİN KÜLAHINI YERİNDEN SÖKTÜ
Döşemealtı ilçesininin Yağca Mahallesi Çakmak semtinde bulunan caminin minaresinin külahı da, fırtına nedeniyle yerinden söküldü.
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Külah minarenin üstünde asılı kaldı. Kırkgöz Gölü mevkisinde bulunan bir muz serasının üzerindeki naylon örtü, fırtına nedeniyle tamamen parçalandı.
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ALANYA'DA DA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesinde de gece boyu etkili olan fırtına, özellikle Tosmur ve Oba mahallelerinde hasara neden oldu.
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Evlerin çatılarını uçuran fırtına, ağaçları kökünden söktü. Uçan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri, temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
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KIRSAL MAHALLELERDE TARIMSAL KAYIP
İlçenin kırsal mahalleleri Avsallar, Uğrak, Yeşilöz, Aliefendi, Elikesik ve Akçatı'da ise tarım alanları fırtınadan etkilendi. Fırtınanın etkisiyle birçok seranın plastik örtüleri yırtıldı ve taşıyıcı sistemleri zarar gördü. İlk incelemelere göre, yaklaşık 50 dönümlük serada tarım ürünlerinin zarar gördüğü belirlendi.
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"ÜRETİCİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLMALI"
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sabah saatlerinden itibaren fırtınanın verdiği zararla ilgili ihbar almaya başladıklarını ifade ederek, "İlk değerlendirmelerde toplam 50 dönümlük serada ciddi hasar tespit ettik. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" dedi.
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FIRTINA OKULUN VE EVLERİN ÇATISINI UÇURDI
Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde etkili olan fırtına Değirmenli İlk ve Ortaokulu'nun çatısını uçurdu. Karavca Mahallesi girişinde bulunan tarihi değirmenin yanındaki restoranın çatısı da fırtına nedeniyle yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. Aynı mahallede bulunan bazı konteyner evler parçalandı. Ayrıca göl kenarında bulunan bir restoranın önünde bağlı olan 200 kişilik gezi teknesi sürüklendi. Çatısı uçan Değirmenli İlk ve Ortaokulu'nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
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EKİPLER SAHADA
Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri, hasarın yoğun olduğu bölgelerde seferber oldu. Çalışmalar uçan çatıların ve devrilen ağaçların kaldırılması, yolların açılması ve seralarda zararın tespiti üzerinde yoğunlaştı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının birkaç gün süreceğini belirtti.
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FIRTINA NE ZAMAN SONA ERECEK?
Turuncu kod uyarısının 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği açıklandı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Antalya'da, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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116 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ
Antalya'da fırtına için ‘turuncu’ kod uyarısının yapıldığı dün akşam saat 22.00'den itibaren gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çok sayıda ihbar geldi. İtfaiye ekipleri toplam 93 vakaya, ilgili diğer birimler de 23 vakaya müdahale etti. Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolları ve ulaşımı güvenli hale getirmeye çalıştı. Özellikle Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ana arterlerle birlikte sahil, park ve caddelere devrilen büyük ağaçların ekipler tarafından sepetli araç ve kepçe yardımlarıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hafta içi yaşanan şiddetli yağış ve dünden bu yana devam eden fırtınadan etkilenen çiftçilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Başkan Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT dahil tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyor, teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, İtfaiye Daire Başkanlığımız ve diğer birimlerimizden 461 personel 229 araçla ASAT ekiplerimiz de 142 personel ve 83 araç olmak üzere toplam 603 personelimiz 312 araçla kent merkezi ve ilçelerimizde olaylara müdahale ediyor" dedi.
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