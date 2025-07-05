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        Haberler Gündem Antalya Muratpaşa'da orman yangını

        Antalya Muratpaşa'da orman yangını

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan helikopter desteğiyle ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:55
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        Antalya Muratpaşa'da orman yangını
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi.

        Ekipler, rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

        TURİSTLER DE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

        Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.

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        #Antalya
        #Muratpaşa
        #son dakika
        #yangın
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