Antalya-Konya karayolunda tipi: TIR ve kamyon geçişi kapatıldı
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı
Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.
Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya karayolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.
AA'nın haberine göre; Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışma ve denetimleri sürüyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.