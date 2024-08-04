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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya Havalimanı'nda yeni rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya Havalimanı'nda yeni rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısına dikkat çekerek 3 Ağustos tarihinde Antalya Havalimanı'nın yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu tarihte bin 217 uçak trafiğine ve 223 bin 217 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların hem uçak trafiği hem de yolcu sayısı rekorunun kırıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:57
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        Antalya Havalimanı'nda yeni rekor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Antalya Havalimanı’nda, dış hatlarda bin 87, iç hatlarda 130 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 217 uçak trafiğine hizmet verildiğini bildirerek, “Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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