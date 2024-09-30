Polis memuru evinde ölü bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde, polis memuru 31 yaşındaki Özkan Çakmak evinde ölü bulundu. Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi
Antalya'da, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.
YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis Memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.