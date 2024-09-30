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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Polis memuru evinde ölü bulundu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Polis memuru evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde, polis memuru 31 yaşındaki Özkan Çakmak evinde ölü bulundu. Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:23
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        Polis memuru evinde ölü bulundu
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        Antalya'da, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polis Memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.

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