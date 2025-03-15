Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yabancı uyruklu iki genç kadın, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti.

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SAYGISIZ PAYLAŞIM İHA'daki habere göre bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kadın o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TEPKİYE NEDEN OLDU Paylaşımın ardından videoyu nasıl çektiklerini anlatan ikinci bir videoyu da paylaşan ve normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştiklerini de gösteren görüntülerinin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı büyük tepki aldı. REKLAM

ANTALYA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde hızla yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından başlatılan inceleme başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

10 MART'TA YURT DIŞINA ÇIKMIŞLAR Yapılan açıklamada bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu kişiler tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şüphelilerin 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Açıklamada ayrıca zanlılar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. Boş arazide kadın cesedi bulundu! Haberi Görüntüle