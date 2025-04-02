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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti | Son dakika haberleri

        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!

        Antalya'da, ırmak kenarında alkol alan 23 yaşındaki Denizhan Deniz ile Uygar Özen, tanımadıkları Mahmut Eren Yılmaz'ı yanlarına davet etti. Bir süre sonra çıkan tartışmada Deniz, Yılmaz tarafından meyve bıçağıyla öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:20
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        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herford Caddesi'nde alkol alan Denizhan Deniz (23) ve Uygar Özen, saat 05.00 sıralarında bulundukları yere Mahmut Eren Yılmaz'ı davet etti.

        MEYVE BIÇAĞIYLA DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre bir süre sonra aralarında çıkan tartışma yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yılmaz, Deniz ve Özen'i meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, Denizhan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Yaralı Özen de sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        DAHA ÖNCE TANIŞMIYORLARMIŞ

        Öldürülen Denizhan Deniz, 23 yaşındaydı.
        Öldürülen Denizhan Deniz, 23 yaşındaydı.

        Diğer yandan kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Yılmaz'ın, alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde, bir otomobilin arkasında alkol alan tanımadığı 2 kişinin kendisini yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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