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ANTALYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Antalya deprem riski var mı, deprem bölgesi mi? Antalya fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor?

Antalya deprem riski var mı? Fay hatları haritası ile Antalya'da deprem riski olan ilçeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Türkiye'de yer alan diri fay hatları ve deprem tehlikesi risk haritası gündeme geldi. Yaşanan acı olay sonrası vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Antalyalıların gözleri Antalya deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. Antalya fay hattı haritası ile deprem riski olan ilçeler hakkında bilgiler...

Giriş: 22.02.2023 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her zaman deprem riski bulunuyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yaşanan iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Büyük deprem felaketi binlerce can kaybına neden oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olayın ardından aktf fay hatlarının geçtiği iller ve ilçeler merak konusu oldu. İşte Antalya diri fay hatları haritası...

  • ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    Antalya, Türkiye deprem haritasına göre ikinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. 

  • ANTALYA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Antalya'nın en riskli bölgesi Demre olarak belirlendi. 

  • BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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