Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Ajans Haberleri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

01.10.2021 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya Devlet Opera ve Balesinden
AA

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çello, arp ve şan üçlüsünün yer alacağı konserde, Barok çağı ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları 3 kadın sanatçı tarafından seslendirilecek.

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Adını Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan uzak doğuya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alan konser, 7 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konser biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu köprüden geçmek cesaret ister!
Bu köprüden geçmek cesaret ister!
Kovid-19'u bilmişti... Korkutan 2021 kehanetleri
Kovid-19'u bilmişti... Korkutan 2021 kehanetleri
Tam o anda yakalandı... Dakikalarca gözyaşı döktü
Tam o anda yakalandı... Dakikalarca gözyaşı döktü
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! Açıklaması şaşırttı
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! Açıklaması şaşırttı
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı
Diyarbakır bu yıl ihracatta 500 milyon doları aşmayı hedefliyor
Diyarbakır bu yıl ihracatta 500 milyon doları aşmayı hedefliyor
HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lira dolandırıldı
HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lira dolandırıldı
Karnında 6 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
Karnında 6 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.