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        Haberler Gündem Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:08 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:08
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        Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, B.K, E.U, B.K, M.T, O.A.Y, R.C.K, S.Y, Y.T.Ö. ve Y.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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