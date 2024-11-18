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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

        Antalya Serik'te tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 02:56 Güncelleme: 18.11.2024 - 02:57
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        Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsü, çarpıştığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Yılmaz (20) yaşamını yitirirken, tur otobüsündeki 13 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat'tan Serik ilçesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin Köle yönetimindeki tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre; otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını devrilen otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi.

        OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

        Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Yılmaz kurtarılamadı. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kapadı. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması yapmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı. Otobüs şoförü Hüseyin Köle’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #serik
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