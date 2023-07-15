Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi, yağmurdan kaçar gibi 'El Nino'dan kaçtılar

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Tüm dünyayı etkisi altına alan 'El Nino' sıcaklıkları, turizm kenti Antalya’da da etkisini sürdürüyor. Dün gece saatlerinde 35 derece gösteren termometreler, gündüz ise 45 dereceye ulaştı.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte dışarıya çıkan vatandaşlar güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı, bazıları da gölgelik alanlara sığındı. Sıcaklığı değerlendiren bir vatandaş, “Ortalık cayır cayır yanıyor” dedi.

GÜNDÜZ 45, GECE 35 DERECE! Dünya genelindeki 'El Nino' sıcaklıkları, Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya’da son 2 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün etkisini oldukça hissettirdi. Dün gece saatlerinde 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 45 dereceye yükseldi. REKLAM

CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI, KONYAALTI SAHİLİNDEKİ YOĞUNLUK AZALDI Nem oranının yüzde 1 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, normalde tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilindeki yoğunluk da yarı yarıya düştü. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar ise şemsiyelerini açtı, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi. Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler Haberi Görüntüle

"HAVA ÇOK SICAK, EL NİNO SICAKLARI" Aşırı sıcaklıktan dolayı bunaldığını belirten motosiklet sürücüsü Veli Özkür, “Kaskla daha çok sıcak oluyor” dedi. İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 40° Antalya Güneşli 45° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 43° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 31° Gölgede havanın serinlemesini bekleyen vatandaşlardan Ersin Çiftçi de “Hava çok sıcak, El Nino sıcakları. Gölgede havanın serinlemesini bekliyorum. Hava biraz serinlerse denize gidip yüzmeyi düşünüyorum” diye konuştu.